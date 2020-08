Cosenza, aule Città dei Ragazzi per 550 ragazzi delle primarie. Occhiuto: “in attesa dei banchi monoposto”

Si lavora alla Città dei Ragazzi per recuperare spazi per 550 alunni. Il sindaco Occhiuto “speriamo di riuscire a farlo in tempo e speriamo che arrivino i banchi monoposto”

COSENZA – Continuano i lavori nella Città dei Ragazzi per la costruzione di nuove aule che presto ospiteranno 550 ragazzi delle scuole primarie di Cosenza. L’iniziativa di utilizzare tali spazi, è stata resa nota dal sindaco Mario Occhiuto lo scorso 18 agosto; per andare incontro alle scuole primarie che hanno un numero elevato di studenti e aule troppo piccole per accoglierli, data la situazione Covid. Questa mattina il primo cittadino ha effettuato un altro sopralluogo per visionare lo stato di avanzamento degli interventi. Ieri l’ufficio scolastico regionale aveva espresso preoccupazione e parlato di 14.000 studenti calabresi ai quali ancora non si riesce a garantire un’aula per il ritorno in presenza.

Per questo è corsa contro il tempo e si lavora senza sosta per recuperare spazi e nuove aule.”Qui a Cosenza – ha evidenziato il sindaco – si lavora anche il fine settimana di agosto per realizzare nuove aule per 550 ragazzi delle scuole primarie in modo da aprire le scuole in sicurezza. Speriamo di riuscire a farlo in tempo, e speriamo che arrivino i banchi monoposto”.