Cosenza: chiuso mercato di via Asmara, produttori e coltivatori in piazza dei Bruzi

Se il Comune non apre il mercato… il mercato si sposta al Comune. La manifestazione è organizzata dall’USB a seguito della chiusura del mercato di via Asmara. Produttori e coltivatori diretti hanno deciso pertanto di tenere il mercato, domani, in piazza dei Bruzi

COSENZA – L’amministrazione comunale di Cosenza ha formalizzato, con l’apposita deliberazione di giunta nr.42 del 22.05.2020, la volontà di disporre lo spostamento temporaneo del mercato alimentare, dalla storica sede di via Asmara a Piazza Arenella.

Il 3 giugno scorso è scaduto il termine per presentare richiesta di assegnazione dei posteggi all’interno della nuova area mercatale, ma successivamente nessuna comunicazione è stata data ai commercianti che nel frattempo si ritrovano a non poter svolgere regolarmente la propria attività. La conseguenza di questo è drammatica per decine di famiglie visti i mancati introiti.

Le decisioni in merito alla chiusura e allo spostamento dell’area mercatale sono state assunte dal Comune senza coinvolgere i diretti interessati e senza prendere in considerazione le loro legittime richieste. Coltivatori diretti e produttori stanno pagando sulla propria pelle questa scellerata scelta che mortifica inoltre uno dei punti di forza del nostro territorio, ovvero la produzione alimentare a km 0. Seria e unica alternativa, insieme ad altre virtuose esperienze presenti in città, al sistema della grande distribuzione.

Questa situazione è divenuta ormai inaccettabile, per questi motivi è stato deciso di tenere il mercato in Piazza dei Bruzi, nella mattinata di domani, lunedì 31 agosto. L’intento è quello di far emergere le giuste rivendicazioni di coltivatori e produttori, informando la città sull’attuale situazione e chiedendo agli amministratori di confrontarsi e di rivedere profondamente le ultime decisioni.