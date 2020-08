Cosenza, nuovo incendio nella notte a Vaglio Lise – FOTO

A segnalare l’incendio alcuni residenti che hanno allertato i Vigili del fuoco. A prendere fuoco sterpaglie tra piazza San Pio da Pietralcina e via Pietro Nenni

COSENZA – Incendio intorno a mezzanotte a Cosenza nel quartiere di Vaglio lise in via Popilia. I residenti che hanno allertato i Vigili del fuoco sottolineano la mancata pulizia dei terreni comunali. Nella zona sono presenti anche cumuli di rifiuti abbandonati. La squadra dei vigili del fuoco di Cosenza ha provveduto ed estinguere il rogo e non si sono registrati particolari disagi se non quello dell’odore acre di bruciato nell’area.