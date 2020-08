Donna morta al 6° mese, 12 indagati. Tra le accuse anche omissione di soccorso

Oltre all’omicidio colposo spunta anche l’accusa di omissione di soccorso. Sale a 12 il numero dei sanitari indagati per la morte di Mariangela Simona Colonnese, deceduta al 6° mese di gravidanza insieme al suo bambino

COSENZA – E’ salito a 12 il numero delle persone indagate per la morte di Mariangela Colonnese, di Longobardi e secondo quanto si è appreso all’ipotesi di omicidio colposo si è aggiunta anche l’omissione di soccorso per il mancato ricovero all’arrivo in pronto soccorso quando la donna si era recata in ospedale presentando vomito e dissenteria.

Intanto è stato eseguito l’esame autoptico sul corpo della donna dal quale emergono pochi elementi tra cui l’occlusione intestinale anche se si dovrà stabilire se sia stata questa la causa scatenante del malore della donna che l’ha portata al decesso. Il dodicesimo indagato è la ginecologa della 34enne.