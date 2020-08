Ruba vestiti in tre negozi di Corso Mazzini, denunciata 47enne cosentina

La donna è fuggita a piedi ma è stata rintracciata poco dopo nei pressi di piazza Bilotti con la merce consistente in 11 abiti femminili ancora muniti di etichetta

COSENZA – Ieri pomeriggio il personale dell’ufficio Volanti ha denunciato R.M., cosentina 47enne residente a Rende, per il furto di vestiti avvenuto in tre distinti negozi di Corso Mazzini. La donna, dopo aver prelevato la merce si recava nei camerini dove, con la scusa dei cambi di merce, eliminava con una pinza il dispositivo antitaccheggio poi, occultandoli all’interno della propria borsa, usciva dal negozio sotto gli occhi degli ignari commessi.

Il piano era riuscito in due noti negozi del centro, ma nel terzo negozio di abbigliamento, la manovra non è sfuggita al titolare che richiamata l'attenzione della donna si è poi rivolto alla polizia. La ladra accompagnata in ufficio è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato.