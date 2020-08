Cosenza, il dramma dei pazienti soli e dei familiari fuori per ore in attesa di notizie

E’ una delle più tristi conseguenze del coronavirus e sarebbe necessario trovare una soluzione. Il dramma si consuma ogni giorno e a tutte le ore, davanti all’ospedale di Cosenza, dove decine di persone attendono all’esterno notizie sui propri cari ricoverati

COSENZA – I malati, i pazienti ricoverati nell’ospedale di Cosenza così come in altre strutture sanitarie vivono da mesi il dramma di essere soli e anche chi è ricoverato per patologie diverse dal Covid, non può ricevere nessun familiare, neanche uno, e nemmeno se dotato di mascherina, guanti e di ogni dispositivo utile alla sicurezza sanitaria. Ogni giorno, davanti all’ingresso carrabile del pronto soccorso di Cosenza e davanti a quello principale, sostano per ore e ore (anche la notte) i parenti delle persone che sono ricoverate e solo per ricevere una notizia, un aggiornamento. Aspettano sotto il sole cocente o addirittura dormono nelle auto.

Un disagio enorme del quale si parla da tempo, e per i casi più gravi, anche una crudeltà. Pur rispettando le misure anti covid infatti, nessuno è autorizzato, neanche un solo congiunto strettissimo, ad accedere in ospedale.

Le immagini di oggi sono identiche a quelle degli ultimi mesi: ogni giorno davanti all’ingresso dell’ospedale decine di persone aspettano informazioni che a volte neanche vengono fornite. E sono molti quelli che hanno perso un proprio caro e non hanno potuto neanche dargli un ultimo saluto. ​

Eppure si potrebbe fare qualcosa per consentire ad un solo familiare di entrare in ospedale e far visita al proprio caro: basterebbe il rispetto delle misure di sicurezza, l’utilizzo della mascherina, dei guanti e il mantenimento della distanza di sicurezza.

Una triste realtà alla luce delle riaperture di attività commerciali, turistiche e ricettive rispetto alle necessità di persone deboli, malate, anziane. Pazienti spesso a rischio della propria vita che non hanno neanche la possibilità di avere un proprio caro vicino.