Donna incinta morta all’Annunziata, ispettori del Ministero stamattina in ospedale

Sono arrivati questa mattina nel presidio ospedaliero di Cosenza gli ispettori inviati dal ministro della Salute, Speranza, dopo il decesso della donna di 34 anni lo scorso 20 agosto

COSENZA – A seguito del decesso di Mariangela Simona Colonnese, il ministro della Salute, Roberto Speranza, aveva predisposto l’invio di un’ispezione nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Questa mattina sono arrivati otto ispettori del ministero della Salute, che hanno già fatto accesso nel reparto di ostetricia e ginecologia e che sono chiamati a valutare e verificare le condizioni e le circostanze che hanno portato alla morte della 34enne che era al sesto mese della sua prima gravidanza. Dovranno infatti accertare se alla donna sia stata prestata l’assistenza adeguata e al termine dell’ispezione dovranno produrre una relazione al ministro della Salute.

Ieri intanto la Procura di Cosenza ha iscritto nel registro degli indagati 11 persone, tra medici e sanitari, per la morte della donna e anche l’azienda ospedaliera, nei giorni scorsi, ha disposto un’indagine interna per chiarire i contorni della vicenda e accertare cosa è accaduto dal giorno del suo primo accesso in Pronto soccorso alle dimissioni, poi il secondo arrivo in ospedale dopo qualche giorno e il decesso giovedì scorso.