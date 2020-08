Incinta al 6 mese muore all’ospedale di Cosenza. Indagati 11 tra medici e infermieri

Sono 11 i sanitari, tra medici e infermieri, iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Cosenza per la morte di Mariangela Simona Colonnese, la 34enne di Longobardi al sesto mese di gravidanza, avvenuta all’Annunziata. Mercoledì sarà effettuata l’autopsia

.

COSENZA – Sono undici le persone iscritte nel registro degli indagati, tra medici e infermieri, per la morte di Mariangela Simona Colonnese, la 34enne che era al sesto mese della sua prima gravidanza, avvenuta lo scorso 20 agosto nel reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale Annunziata di Cosenza. L’iscrizione è stata decisa nell’ambito dell‘inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Cosenza per accertare eventuali responsabilità per la morte della donna. I medici e gli infermieri indagati sono quelli che hanno seguito direttamente il suo caso. Mariangela Simona Colonnese si era presentata lunedì scorso in ospedale lamentando forti dolori addominali. Dopo essere stata sottoposta ad un primo trattamento terapeutico era stata dimessa.

Ma dopo essere tornata a casa la donna continuava ad accusare forti dolori addominali e per questo, insieme al marito è tornata in ospedale dove è stata ricoverata. Qui il suo quadro clinico si sarebbe complicato. Giovedì il decesso, in merito al quale il marito della donna ha presentato una denuncia alla Polizia di Stato che ha fatto scattare l’inchiesta della Procura. Mercoledì sarà conferito l’incarico ai medici legali che eseguiranno l’esame autoptico e dovranno stabilire la causa della morte. L’Azienda ospedaliera, intanto, ha avviato un’indagine interna, mentre il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha disposto l’invio di un’ispezione in ospedale per l’accertamento dei fatti.