Incinta di 6 mesi muore all’Annunziata, Associazione Codici presenta esposto alla Procura

COSENZA – L’associazione Codici ha presentato un esposto alla Procura di Cosenza in merito al decesso della donna di 34 anni incinta di 6 mesi avvenuto la scorsa settimana presso l’ospedale Annunziata del capoluogo calabrese. “Una notizia drammatica – dichiara Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici – il primo pensiero va ai familiari, ai quali vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza in questo tragico momento. Ci uniamo alla loro richiesta di verità e per questo abbiamo deciso di rivolgerci alla magistratura. Riteniamo doveroso fare chiarezza sull’operato dell’ospedale, perché ci sono tanti interrogativi a cui deve essere data una risposta.

Per esempio, ci chiediamo come sia stato possibile dimettere una donna al sesto mese di gravidanza che si presenta al Pronto Soccorso con forti dolori addominali, dissenteria e vomito. Dolori talmente lancinanti da costringerla a tornare due giorni dopo in ospedale, dove poi la situazione è precipitata, fino al tragico epilogo di giovedì. Vogliamo la verità su quanto accaduto all’ospedale di Cosenza e se si tratta di malasanità, i responsabili devono venire fuori”.