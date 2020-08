Muore incinta di 6 mesi, rinviata l’autopsia. Il marito: “non ho parole nè lacrime”

L’ultimo messaggio che Mariangela ha inviato al marito: “Non riesco a respirare, e qui non c’è nessuno”. Una condizione che affligge tutti i pazienti ricoverati in ospedale ai tempi del Covid: essere soli. Per il marito della donna però, quel messaggio rappresenta il dolore infinito di averla persa per sempre

COSENZA – E’ stata rinviata l’autopsia prevista per oggi sul corpo di Mariangela Colonnese, la 34enne di Longobardi deceduta il 20 agosto scorso all’ospedale di Cosenza insieme al bimbo che portava in grembo da 6 mesi, un maschietto.

Il marito Marco, è inconsolabile e su Tgcom non riesce a trattenere le lacrime: “io non ho parole, non ho lacrime, nel 2020 non si può morire così. Abbiamo voluto tanto che questo bimbo venisse al mondo e ho fatto tutto il possibile. L’ospedale dista circa 80 chilometri da qua. Mi hanno fatto avanti e indietro per portarla in ospedale”. La donna infatti era già stata trasportata, da Longobardi sulla costa tirrenica cosentina, all’Annunziata ma i medici dopo averla visitata l’avevano rimandata a casa. Ha perso tutto Marco, la sua adorata moglie e il suo bambino mai nato e tanto desiderato.

La 34enne si era presentata lunedì scorso all’Annunziata accusando dolori addominali, vomito e dissenteria molto forte ma dopo una prima visita e il tracciato era stata rimandata a casa. Il mercoledì è tornata nuovamente in ospedale perchè la sua situazione non era migliorata e giovedì le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Marco chiede la verità anche se al momento non risultano ufficialmente iscritti nel registro degli indagati i sanitari che hanno avuto a che fare con il caso della donna.