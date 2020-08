Coronavirus, ricoverati un turista e lavoratore di un ristorante. Chiuso il locale

Due persone risultate positive ricoverate nel reparto di malattie infettive dell’Annunziata. Il primo è un 62enne in vacanza sullo Ionio mentre l’altro è un lgiovane di nazionalità bengalese che lavora in un ristorante di Sushi. Disposta la sanificazione del locale

.

COSENZA – Due persone risultate positive al coronavirus sono state ricoverate nel reparto di Malattie infettive dell’Annunziata di Cosenza. La prima persona è un giovane di nazionalità bengalese che lavora in un ristorante che prepara sushi in città. A seguito del caso accertato sono stati posti in quarantena tutti i colleghi dell’uomo, il titolare del locale e i familiari. Il locale è stato chiuso in attesa della sanificazione. A seguire il caso i sanitari della task force dell’Asp di Cosenza che si stanno occupando di ricostruire tutta la catena dei contatti. La seconda persona risultata positiva al coronavirus, che è stata ricoverata oggi in ospedale, è un settantaduenne che si trovava in vacanza sullo Ionio cosentino.

Roseto negativi gli altri tamponi dei soggetti in quarantena

È arrivata l’ufficialità dell’esito dei tamponi orofaringei effettuati alle persone in quarantena domiciliare nel territorio di Roseto Capo Spulico. Tutti i tamponi hanno dato esito negativo e finalmente tutta la comunità di Roseto può tirare un sospiro di sollievo. Resta in quarantena prudenziale solo il componente più anziano della famiglia, mentre si attende nelle prossime ore l’esito del tampone per il nucleo proveniente da Roma. Stazionarie anche le condizioni dell’unico paziente risultato positivo e attualmente ricoverato all’Annunziata di Cosenza. “Finisce bene quest’attesa durata nove lunghissimi giorni – ha affermato il Sindaco di Roseto Capo Spulico Rosanna Mazzia -Siamo davvero felici di poter dare alla nostra Comunità questa bella notizia. Il pensiero va ovviamente alle persone che hanno dovuto sottoporsi alla quarantena ai quali facciamo i nostri migliori auguri di recuperare velocemente serenità.Al nostro unico concittadino risultato positivo e ricoverato in ospedale per pregresse patologie l’augurio di guarire presto, anche se a questo punto, come d’altra parte già alcuni sanitari hanno sottolineato, va verificato se effettivamente si tratti di positività al Covid. Oggi possiamo dire scongiurato il pericolo di un potenziale focolaio epidemico sul nostro territorio, ma queste buone notizie non devono farci abbassare la guardia. Per questo dobbiamo continuare a mantenere comportamenti responsabili che tutelino la salute di tutti”.

Il Comune di Grisolia “stop alle fake news”

Con un posto sulla propria pagina Facebook, l’amministrazione comunale è dovuta nuovamente intervenire per smontare e smentire seccamente le fake news circolate negli ultimi giorni dopo la positività di due turiste “Riteniamo di dover smentire le false notizie secondo cui Grisolia diventerebbe zona rossa e che ci siano altri tamponi positivi tra quelli effettuati – aveva scritto ieri il Comune – Non ci sono le condizioni per proclamare la zona rossa poiché ad oggi sono solo due i tamponi positivi, mentre i risultati sui tamponi effettuati ieri saranno disponibili lunedì”. Oggi il Comune è dovuto nuovamente intervenire con una nota “siccome nonostante i comunicati ancora si registrano delle fake news circa la positività dei tamponi e la proclamazione della zona rossa – è scritto – il sindaco e l’amministrazione comunale invitano i cittadini a seguire le notizie solo sui canali ufficiali del Comune di Grisolia evitando di diffondere informazioni dubbie”.