Incinta di 6 mesi muore all’ospedale di Cosenza, il Ministro manda gli ispettori

Deceduto anche il bimbo di sei mesi che la donna portava in grembo. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha predisposto l’invio di un’ispezione nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza

COSENZA – L’inchiesta della Procura della Repubblica è stata aperta per accertare eventuali responsabilità sulla morte di M.C. 34enne di Longobardi, incinta al sesto mese e deceduta all’ospedale di Cosenza. Intanto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha disposto un’ispezione nell’ospedale dell’Annunziata dove la donna era arrivata una prima volta la scorsa settimana. Si era presentata al pronto soccorso lamentando dolori addominali, vomito, e dissenteria. Dopo le visite di routine, era stata dimessa perchè secondo quanto emerso, nemmeno il tracciato, effettuato in quell’occasione, avrebbe evidenziato anomalie nel battito cardiaco del piccolo che portava in grembo. Ma la donna avrebbe continuato ad accusare dei dolori, per cui insieme al marito è tornata all’ospedale dell’Annunziata mercoledì.

In questo caso è stata ricoverata ed il suo quadro clinico si sarebbe subito complicato, fino ad arrivare alla morte improvvisa. Il suo cuore si è ferimato. Il marito ha presentato una denuncia alla Polizia e la procura di Cosenza ha aperto un’inchiesta, disponendo anche il sequestro della cartella medica e della salma, in attesa dell’autopsia. Inutile anche i tentativo di salvare la vita al bimbo che la donna aveva in grembo. La vicenda della morte di M.C. e del figlio ha destato sgomento a Longobardi, una piccola comunità di poco più di duemila abitanti dove la famiglia della donna era molto conosciuta.