Cosenza, Occhiuto “nuovi spazi per circa 500 studenti nella Città dei Ragazzi”

.

COSENZA – Questa mattina il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha effettuato un sopralluogo all’interno della Città dei Ragazzi dove si sta lavorando per realizzare alcune aule scolastiche temporanee da destinare a tutte quelle scuole del territorio comunale, che non avrebbero gli spazi necessari a garantire il distanziamento fisico tra gli alunni e necessario per il ritorno a scuola in sicurezza. Dovrebbero essere circa 500 i posti disponibili per gli studenti come ha dichiarato lo stesso Sindaco di Cosenza con un post sulla sua pagina Facebook COSENZA – Questa mattina il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha effettuato un sopralluogo all’interno delladove si sta lavorando per realizzare alcuneda destinare a tutte quelle scuole del territorio comunale, che non avrebbero gli spazi necessari a garantire il distanziamento fisico tra gli alunni e necessario per il ritorno a scuola in sicurezza.per gli studenti come ha dichiarato lo stesso Sindaco di Cosenza con un post sulla sua pagina Facebook

“Stiamo lavorando con grande solerzia in queste settimane con l’obiettivo di garantire la piena sicurezza al rientro a settembre per i ragazzi, gli operatori e i docenti degli istituti scolastici comunali” ha scritto il sindaco Occhiuto “realizzeremo nuovi spazi adeguati alle norme per circa 500 studenti all’interno della “Città dei Ragazzi” in modo da mettere a disposizione nuove aule temporanee per le scuole che ne hanno necessità, secondo le prescrizioni di distanziamento interpersonale che sono necessarie. Siamo in apprensione a causa dell’evidente scarsità dei tempi a disposizione – ha aggiunto Occhiuto -, ma il nostro interessamento e il nostro impegno sono premurosi e costanti. Se riusciamo, come credo, saremo tra i pochissimi comuni con interventi integrativi così consistenti“.