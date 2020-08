Cosenza, disinfestazione dal 25 al 28 agosto. Il calendario con le strade interessate

Da martedì 25 a venerdì 28 agosto saranno realizzati gli interventi di disinfestazione in tutto il territorio comunale. Gli interventi si svolgeranno dalla mezzanotte alle ore 6.

COSENZA – Inizieranno il prossimo 25 agosto e saranno ultimati entro il 28 agosto gli interventi di disinfestazione contro gli insetti alati su tutto il territorio cittadino. Ne ha dato notizia il Settore Ambiente e Decoro Urbano, attraverso il dirigente, Giovanni Ramundo. Il Settore Ambiente e Decoro Urbano di Palazzo dei Bruzi raccomanda, durante le operazioni di disinfestazione, di tenere chiuse porte e finestre e raccogliere eventuali indumenti.

Questo il calendario degli interventi e le zone interessate:

Martedì 25 agosto : dalla mezzanotte alle ore 6,00, in tutta la zona NORD della città (via Bosco de Nicola, viale Sergio Cosmai, Viale Giovanni e Francesca Falcone, viale Paolo Borsellino, via C. Gabriele, via Libero Grassi, via Pietro Nenni, viale Giacomo Mancini, via Popilia, via Panebianco, Via dei Mille, Rione S. Vito, Via degli Stadi, P.zza Zumbini, P.zza Europa, C.da Serra Spiga, ecc…);

Mercoledì 26 agosto : dalla mezzanotte alle ore 6,00, in tutta la zona CENTRO della città (viale della Repubblica, Via Riccardo Misasi, viale degli Alimena, via Montesanto, p.zza Bilotti, via Caloprese, p.zza Loreto, p,zza Europa, c.so Fera, c.so Mazzini, via XXIV Maggio, viale Giacomo Mancini, via Popilia, viale Trieste, ecc.);

Giovedì 27 agosto : dalla mezzanotte alle ore 6,00, in tutta la zona SUD della città (Centro Storico, Via Lungo Busento Tripoli, via Sertorio Quattromani, via Milelli, via Rivocati, c.so Umberto, P.zza dei Bruzi, p.zza Riforma, via A. Monaco, Via F. Corsonello, ecc…);

Venerdì 28 agosto : dalla mezzanotte alle ore 6,00, in tutte le FRAZIONI della città (Donnici Inferiore, Donnici Superiore, S. Ippolito, Borgo Partenope, C.da Fiego, C.da Guarassano, C.da Ciomma, C.da Venneri, C.da Vallone di Rovella, ecc…)