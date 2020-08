Cosenza, dopo 8 mesi ancora chiuso corso Vittorio Emanuele: “ci sentiamo in trappola”

La strada che porta al quartiere di Portapiana è chiusa al traffico da dicembre scorso a seguito di una frana. I residenti chiedono una soluzione prima che arrivi l’autunno

COSENZA – “Non sappiamo bene cosa stiano aspettando. Forse la nuova stagione di pioggia che peggiorerà ulteriormente la situazione. La nostra sensazione è quella di essere in trappola”. È l’amara riflessione di uno dei residenti della zona di Portapiana, nel centro storico della città. Corso Vittorio Emanuele II, è chiuso al transito da dicembre scorso, a seguito di una frana che ha invaso e bloccato l’importante via di collegamento che porta al quartiere di Portapiana. La frana provocò il distacco di un grosso masso caduto giù dalla collina e finito sui diversi terrazzamenti che si trovano sulla strada.

A seguito dei primi interventi urgenti furono collocate le barriere di delimitazione new jersey, ma da allora nulla è più stato fatto e il tratto stradale ancora oggi è chiuso. Una situazione complessa, che crea non poche difficoltà ai residenti, i quali oggi chiedono l’avvio dei lavori al fine di ripristinare la viabilità. “Capiamo le difficoltà – aggiunge un cittadino – e che ci sia stato anche un blocco delle attività a causa del coronavirus, ma se non iniziano i lavori di messa in sicurezza in questo periodo di certo non potranno farli in autunno, quando torneranno le piogge e siamo certi che rimarremo in questa situazione per un altro anno”.

Foto Francesco Greco