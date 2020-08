Carenza personale Pronto Soccorso, sindacati dissentono da Sul: “problemi non si risolvono così”

“Singolare poi che due dei tre medici in Congedo Parentale siano dirigenti dello stesso sindacato Sul che lamenta le sacrosante carenze di organico. Le battaglie non si vincono in questa maniera”

COSENZA – “ANAAO Dott. Luigi Ziccarelli; AAROI Dott. Alessandra Silvagni; CIMO Dott. Antonio Contaldo; CISL Medici Dott. Rodolfo Gualtieri; CIGL Medici Dott. Teresa Papalia; FVM Dott. Claudio Picarelli ,dott. Sabrina Sinicropi; SNR Dott. Michele Florio; UIL Medici Dott. Luigi Marafioti, dissentono con quanto espresso in un comunicato di ieri dal sindacato SUL , sigla peraltro non accreditata in materia sanitaria, né firmataria di CCNL. I tanti problemi dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza ed in particolare del Pronto Soccorso, non si risolvono in questa maniera. Trasferire personale dalla chirurgia o da altri reparti per sopperire alle carenze del Pronto Soccorso creerebbe un danno ancora più grave ed irreparabile. È necessario che soprattutto nel periodo estivo si dia la possibilità a tutti di usufruire di un legittimo periodo di ferie.

Soprattutto non si può chiedere ad altri di sopperire a carenze ormai croniche e godere tre medici di Pronto Soccorso in contemporanea del Congedo Parentale Covid e altri tre delle ferie estive proprio nel periodo di Ferragosto. Singolare poi che due dei tre medici in Congedo Parentale siano dirigenti dello stesso sindacato Sul che lamenta le sacrosante carenze di organico. Le battaglie non si vincono in questa maniera. Chiediamo pertanto che ove possibile si traghetti con il minor danno possibile fino a settembre ottobre, quando insieme potremo chiedere con forza la risoluzione dell’annoso problema del Pronto Soccorso.”