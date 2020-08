Carenza idrica a Cosenza e frazioni, Ambrogio: “si ruba l’acqua potabile per irrigare orti privati”

“Ho chiesto l’intervento della Polizia Municipale coadiuvata dal nucleo dei Carabinieri Forestali per smascherare queste persone che con il loro fare non permettono ad altri cittadini di potersi neanche lavare”

COSENZA – “L’inizio della bella stagione coincide sempre con la carenza idrica nella nostra città e la causa scatenante purtroppo non è da additare alle famigerate rotture della pure vetusta rete idrica cittadina che tuttavia continua a reggere il peso degli anni. Purtroppo nel nostro caso, la colpa più grave va attribuita alla cattiva educazione di chi antepone i propri interessi a quelli della collettività. Si usa, o peggio ancora, si ruba l’acqua potabile per irrigare gli orti privati.” Così dichiara il consigliere Marco Ambrogio in un post sulla sua pagina Facebook.

“E le zone più colpite – si legge nel post – sono le frazioni e le colline dove appunto è maggiormente diffusa la tradizione della coltivazione ortofrutticola che però andrebbe adottata non a spese della collettività ma con la costruzione di pozzi. Ho da poco terminato un incontro con il dirigente preposto che mi ha confermato massima disponibilità nella risoluzione del problema che non possiamo risolvere da soli. Per tali ragioni ho chiesto l’intervento della Polizia Municipale coadiuvata dal nucleo dei Carabinieri Forestali per smascherare queste persone che con il loro fare non permettono ad altri cittadini di potersi neanche lavare.”