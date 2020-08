Cosenza, domani Consiglio comunale: in aula l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

Tanti altri punti all’ordine del giorno: il futuro di Piazza Bilotti; emergenza rifiuti; problematiche del cimitero e depurazione

COSENZA – Il Presidente del Consiglio comunale Pierluigi Caputo ha convocato per domani, mercoledì 5 agosto alle ore 9, la seduta del Consiglio comunale nel corso della quale sarà discussa l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2020-2022 del Documento Unico di Programmazione. L’esame e l’approvazione del documento contabile sarà preceduta dalla discussione sulla TARI e, in particolare, sulla determinazione delle tariffe per l’anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall’art.107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020 n.27.

Gli altri punti all’ordine del giorno sono:

la discussione sul futuro di Piazza Bilotti (su richiesta dei Consiglieri Covelli, Guccione, Fabiano, Rende, Morcavallo, Cassano e Mauro, del 28/04/2020);

la discussione sulla viabilità cittadina (su richiesta dei Consiglieri Apicella, Ambrogio, Lo Gullo, Arsì, Francesco Spadafora, Ruffolo, Gervasi e D’Ippolito, del 28/05/2020);

la discussione per valutare la possibilità di gestione diretta del servizio di raccolta dei rifiuti (su richiesta dei Consiglieri Ambrogio, Lo Gullo, D’Ippolito, Arsì, Ruggiero, Gervasi e Ruffolo, del 28/05/2020);

la discussione sui servizi pubblici essenziali: Ciclo rifiuti; Servizio Idrico integrato; Trasporto pubblico locale; Welfare (su richiesta dei Consiglieri, Granata, Ambrogio, Apicella, Gervasi, D’Ippolito, Chiappetta, Lo Gullo, Salerno, Falbo, Gisberto Spadafora, del 20/07/2020);

la discussione sulle “Problematiche del Cimitero di Cosenza” (su richiesta del Consigliere Ambrogio, del 15/04/2020);

la discussione in ordine alle note pervenute dalla GEKO S.P.A. ed aventi ad oggetto il servizio di manutenzione dell’impianto di depurazione (come concordato dalla Conferenza dei capigruppo in data 21 maggio 2020). L’eventuale seduta di seconda convocazione è fissata per giovedì 6 agosto, alle ore 10,30.