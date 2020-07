Arrivano i monopattini elettrici a Cosenza e vanno “a ruba”: tentato furto, rintracciati i ladri

Occhiuto: “nel prossimo mese contiamo di completare tutti i raccordi delle piste ciclabili e i tratti di collegamento dal centro città con l’infrastruttura principale”

COSENZA – “Grazie alla collaborazione offerta da Elerent, società leader nel settore della mobilità alternativa, i cittadini avranno a disposizione un servizio innovativo, capace di coniugare l’efficienza di una mobilità sostenibile nel pieno rispetto dell’ambiente, sfruttando la infrastruttura della Ciclopolitana di cui Cosenza si è dotata negli ultimi anni.” Queste le parole del sindaco Mario Occhiuto.

“Nel prossimo mese – continua il primo cittadino – contiamo di completare tutti i raccordi delle piste ciclabili e i tratti di collegamento dal centro città con l’infrastruttura principale. L’utente potrà scaricare gratuitamente sul proprio smartphone la App dedicata e, una volta attivata, potrà conoscere qual è il monopattino più vicino a lui. Solo dopo essersi registrato potrà far uso del monopattino, effettuando anche una prenotazione del mezzo.”

Non hanno fatto neanche in tempo ad arrivare che già, nei giorni scorsi, si sono verificati 3 tentativi di furto dei nuovi monopattini elettrici. Alcuni cittadini hanno prelevato i mezzi e se li sono portati nella propria abitazione. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente recuperando la refurtiva e denunciando gli autori del furto. I monopattini, infatti, sono dotati di doppio Gps termofuso all’interno, tracciati tramite tecnologia radio e collegati direttamente con la sede operativa Elerent di Roma. Non appena ricevuto il segnale, la società invia la posizione alle forze dell’ordine.

“I mezzi – hanno dichiarato i gestori Elerent – sono una risorsa per la città e tutti i cittadini. E’ nostro interesse preservarli ed averne cura. Sono operativi in specifiche zone della città: Corso Mazzini; Piazza dei Bruzi; Centro Commerciale “I Due Fiumi”; Viale Parco. Si potrà uscire anche da queste zone, ma il mezzo dovrà essere riportato in uno di questi punti. Così come si potrà anche prenotare in anticipo per non rimanere senza.”