Cosenza, ritrovato un cadavere tra i cespugli in via degli Stadi

Il corpo si trova riverso tra i cespugli a bordo strada. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini

COSENZA – Un uomo di 44 anni è stato trovato morto nei pressi di via degli Stadi, riverso tra i rovi a bordo strada. Il corpo si trova poco dopo il cavalcavia dell’autostrada A2 del Mediterraneo, procedendo verso lo stadio San Vito -Marulla. Il cadavere dell’uomo, di cui ancora non sono state rese note le generalità, è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi. Sul posto i carabinieri di Cosenza che hanno avviato le indagini. Al momento non si conosce la causa del decesso, ma si esclude la morte violenta.

A ritrovare il cadavere è stato un amico dell’uomo che immediatamente ha allertato il 118. Il personale medico, tuttavia, non appena giunto sul luogo non ha potuto far altro che constatare il decesso; per il 44enne non vi è stato nulla da fare.

Seguono aggiornamenti

Foto di Francesco Greco