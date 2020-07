Tragedia sfiorata su viale Parco, perde il controllo dell’auto e finisce sulla pista ciclabile

Attimi di paura questo pomeriggio su viale Parco all’altezza del supermercato MD per un incidente autonomo che ha visto coinvolta un’auto. La vettura ha letteralmente attraversato il viale finendo da una corsia all’altra

COSENZA – E’ accaduto tutto in pochi minuti sua Viale Parco nei pressi del supermercato MD: l’auto, una Bmw, secondo i primi riscontri stava percorrendo il viale da Rende in direzione Cosenza quando ad un tratto, dopo aver perso il controllo, è prima sbandata e poi ha letteralmente attraversato la parte centrale del viale, che nel pomeriggio è molto frequentata anche da bambini e famiglie, finendo sull’altra corsia e rimanendo incastrata sul cordolo che delimita la pista ciclabile. Miracolosamente proprio in quel momento non c’era nessuna a passeggio sul viale o in bici sulla pista ciclabile. Le due persone che si trovavano a bordo dell’auto, sono state portate in ospedale per accertamenti. Sul posto due pattuglie della Polizia di Stato che hanno chiuso il tratto di viale Parco e avviato gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica.