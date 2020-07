Onco Med va in vacanza, bilancio positivo per lo studio medico oncologico gratuito

Chiude una stagione difficile, l’Associazione Onco Med. In un anno sospeso tra pandemia e incertezza per il futuro, Onco Med può trarre un bilancio più che positivo

COSENZA – Lo studio medico gratuito Onco Med chiude per ferie e la presidente Francesca Caruso traccia un bilancio delle attività: “non amiamo parlare di successi di numeri perché se i numeri sono alti, vuol dire che le sacche di povertà, nella nostra regione sono in aumento. A noi piace parlare di successi quando i numeri riguardano i casi risolti e le speranze soddisfatte”. Escluso il lockdown sono state eseguite 500 consulenze ed esami nei 7 mesi dall’apertura, restando aperti tre volte a settimana; consulenze on line, interventi domiciliari, collaborazioni con la rete ospedaliera e territorio, e con il reparto di oncologia dell’ospedale di Cosenza, invece durante il periodo Covid”.

Le specialistiche più richieste per la prevenzione oncologica sono state senologia , ginecologia, gastroenterologia, endocrinologia, urologia, otorinolaringoiatria mentre l’iniziativa di maggiore successo è stata la consegna gratuita di parrucche nuove alle donne in chemioterapia. Una realtà importante, dunque, non solo per l’intera provincia ma per la regione stessa. Ad Onco Med si sono rivolte anche persone provenienti da altre località come Lamezia, Vibo e Nocera, non solo per la gratuità delle visite ma anche per la qualità dei servizi offerti. Chiude quindi per ferie lo studio, che riaprirà a settembre, rimangono però le attività di programmazione di nuovi progetti importanti che stanno prendendo vita”.