Produzioni agricole calabresi, si discute sulla loro tutela e sostegno

Incontro tra CO.DI.P.A.CAL., Coldiretti Cosenza e il Consorzio di Coriassicurazione, per la difesa delle produzioni agricole in Calabria

COSENZA – Ieri nella sede Coldiretti di Cosenza, il Consorzio di Difesa delle Produzioni Agricole in Calabria (CO.DI.P.A.CAL.) insieme a una rappresentanza dell’agenzia di Generali Italia Assicurazioni di Piazza dei Bruzi, ha incontrato Franco Laratta, neo presidente del Consorzio italiano per le Assicurazioni in agricoltura (Coriassicurazione), per parlare di Calabria, Sud e tutela degli agricoltori dai mutamenti climatici. “Siamo contenti che a capo di Coriassicurazione oggi ci sia un calabrese, ―ha affermato Paolo Sessa, responsabile del CO.DI.P.A.CAL. ―solo conoscendo a fondo il territorio e le sue peculiarità è possibile rispondere alle necessità degli agricoltori e attivare le giuste misure per sostenere in modo adeguato il loro lavoro”.

Durante l’incontro, CO.DI.P.A.CAL. ha presentato il Consorzio e i dati relativi all’attività assicurativa in Calabria degli ultimi 5 anni, sottolineando l’incremento del valore assicurato, +17,3%, e dei premi assicurati, +33,5%, rispetto al 2018. Nonostante i dati confermino un andamento positivo, il numero di agricoltori assicurati in Calabria è, però, ancora basso. Tra le cause, da un lato la diffidenza degli agricoltori per il mondo assicurativo, la scarsa percezione del rischio da parte delle imprese. Dall’altro una mancanza di interesse delle compagnie nell’offrire servizi assicurativi che tutelino le colture del Sud, in particolare quelle calabresi. “Sia le condizioni di polizza che le garanzie proposte dalle compagnie sono pensate per le produzioni agricole del nord e il sud rimane scoperto, soprattutto per quanto riguarda gli ortaggi invernali”, ha dichiarato Paolo Sessa.

Un tema, quello degli ortaggi invernali calabresi, a cui CO.DI.P.A.CAL. è molto sensibile. Ad oggi, infatti, per cavolfiori, cavoli, broccoli, broccoli di rape, bietole, carciofi, non esiste una polizza gelo. Da qui la richiesta di CO.DI.P.A.CAL di lavorare in maniera congiunta per ottenere una garanzia ad hoc che tuteli queste produzioni, tra le quali il finocchio, dell’areale crotonese, è quello che rischia di più. Dal confronto con Franco Laratta, Coldiretti e Generali Assicurazioni è emersa una sincera volontà di cooperare insieme per tutelare le produzioni calabresi. E a partire da settembre CO.DI.P.A.CAL., Coldiretti e il Consorzio di Coriassicurazione collaboreranno per sensibilizzare gli agricoltori sull’importanza di assicurarsi contro calamità naturali e avversità atmosferiche. Lo faranno coinvolgendo agricoltori, associazioni di categoria, periti, tecnici e agronomi.

Durante l’incontro si è parlato anche di fondi di mutualità e delle polizze sulla stabilizzazione del reddito, misure dalle quali il sistema agricolo trarrebbe vantaggio, ma per le quali serve maggiore consapevolezza da parte degli agricoltori dell’esclusività dei loro prodotti. Un’esclusività che va preservata. Senza compromessi. CO.DI.PA.CAL è il consorzio di difesa delle produzioni Agricole in Calabria. Un’associazione che dal 2011 tutela gli agricoltori dai danni diretti dovuti a calamità naturali, guidandoli ai migliori investimenti assicurativi. Nel 2019 il valore assicurato per le colture vegetali ha superato i 17 milioni di euro, mentre i premi pagati sono stati di 866mila euro. Le superfici assicurate hanno raggiunto i 3.308 ettari.