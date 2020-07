“Misura di solidarietà Calabria”, Comune Cosenza forma elenco attività dove spendere i buoni

Avviso pubblico per formare un elenco di esercizi commerciali presso i quali utilizzare i buoni spesa dell’iniziativa

COSENZA – L’Amministrazione comunale di Cosenza, dopo aver aderito con delibera di giunta all’iniziativa della Regione Calabria denominata “Misura di solidarietà Calabria” – finalizzata ad erogare misure di sostegno e di solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da Covid19 di cui alla DGR 44/2020” – ha pubblicato un Avviso pubblico per la formazione di un elenco di esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie presso i quali potranno essere utilizzati i buoni spesa per generi alimentari e di prima necessità, farmaci e parafarmaci, previsti dalla Misura.

Gli esercenti interessati dovranno inviare l’istanza allegata all’Avviso, che si trova sulla home page del sito istituzionale (www.comune.cosenza.it), alla mail dedicata [email protected], entro il 29 luglio 2020. Ai fini dell’adesione, è necessario che gli esercizi siano iscritti alla C.C.I.A.A. per attività idonee (vendita di generi alimentari, beni di prima necessità, per la cura e l’igiene della persona e della casa, farmacie e parafarmacie) ed essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici.

La durata della convenzione è di mesi due dalla sottoscrizione, eventualmente rinnovabile per un pari periodo nel caso perdurino le condizioni di emergenza Covid-19. Ulteriori informazioni possono essere richieste allo stesso indirizzo mail [email protected] oppure contattando il n. 0984/813741. Successivamente sarà pubblicato l’Avviso per l’assegnazione dei buoni spesa ai nuclei familiari aventi diritto.