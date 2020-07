A fuoco un’auto sulla A2 tra Rende e Cosenza. Disagi al traffico

Un’autovettura ha preso fuoco mentre transitava sull’autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Cosenza sud, in direzione Reggio Calabria

COSENZA – Vigili del fuoco al lavoro per spegnere l’auto in fiamme sulla corsia sud dell’A2 a pochi chilometri dalla galleria “Serra Spiga” e dall’uscita autostradale di Cosenza sud. Il conducente della vettura resosi conto del pericolo ha fatto in tempo a scendere dall’auto e allertare i soccorsi. Pochi istanti e il mezzo, probabilmente per autocombustione, è stata avvolta dalle fiamme. Sul tratto autostradale si sono verificati disagi alla circolazione ma secondo i primi riscontri non ci sarebbero feriti. Sul posto oltre ai vigili del Fuoco, anche la Polizia stradale e gli operatori dell’Anas.