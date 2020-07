Complesso di Santa Chiara, domani la consegna al Mibact-Segretariato regionale per la Calabria

Il Complesso di Santa Chiara rappresenta un nucleo architettonico, artistico e culturale di rilevanza strategica per il centro storico di Cosenza, custode di un importante patrimonio che è fondamentale preservare e alimentare

COSENZA – Domani alle ore 10:30, nei locali della Biblioteca Civica di Cosenza verrà stipulata la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l’Agenzia del Demanio, la Provincia di Cosenza e il Comune di Cosenza, che prevede la consegna in uso governativo del Complesso di Santa Chiara al Mibact-Segretariato regionale per la Calabria.

Il Complesso di Santa Chiara rappresenta un nucleo architettonico, artistico e culturale di rilevanza strategica per il centro storico di Cosenza, custode di un importante patrimonio che è fondamentale preservare e alimentare. La compresenza, all’interno del Complesso, sia della Biblioteca Civica – uno dei più antichi istituti culturali della Calabria e punto di riferimento per l’intero meridione in ragione del suo pregevolissimo patrimonio librario – sia del Museo del Fumetto – realtà innovativa divenuta spazio di incontro per i giovani, grazie ad una forte vocazione all’inclusione e alla coesione sociale- ne fanno un luogo identitario, denso di sapere e conoscenza nonché testimone della cifra culturale e sociale della città.