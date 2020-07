Cosenza, nuovo atto vandalico al parco Piero Romeo

Una serie di atti vandalici si stanno susseguendo all’interno del parco per bambini ‘Piero Romeo’. Nella notte qualcuno ha defecato in un’aiuola

COSENZA – Dopo la spazzatura e il danneggiamento delle sagome dei personaggi della Disney, utilizzati dai bimbi per immortalarsi in un selfie, ora qualcuno ha defecato in un’aiuola. Atti deplorevoli, pensati e messi in atto da persone che non hanno il minimo rispetto per i bambini che quotidianamente frequentano il parco.

I vandali, probabilmente ignari delle telecamere di videosorveglianza, la notte scorsa si sono introdotti nel parco e hanno messo in atto il loro scellerato gesto. Sergio Crocco, presidente dell’associazione “La Terra di Piero”, in un post sulla propria pagina Facebook ha pubblicato la foto e annunciato che copia delle immagini sarà consegnata alle autorità competenti.

Altre azioni incivili si sono registrate nei mesi passati. A dicembre scorso, infatti è stato rubato il defibrillatore posto all’interno del parco “Piero Romeo”, riacquistato grazie alla solidarietà e all’affetto dei cosentini e di chi crede nell’operato fattivo dell’associazione.