AO Cosenza, idonei: “concorso per ‘sistemare’ il personale della cooperativa interna”

Il concorso voluto dalla d.ssa Panizzoli, secondo gli idonei della sanità è “basato su un Dca non validato e serve solo a sistemare il personale ausiliario della cooperativa interna, non risolvendo i problemi di carenza di personale”

COSENZA – Una battaglia infinita per avere riconosciuti i loro diritti. Sono gli idonei (infermieri e Oss) delle graduatorie che ogni giorno combattono contro ostacoli che, a questo punto, appaiono insormonrabili. “Il nostro pensiero va soprattutto a quanto sta succedendo all’Azienda ospedaliera di Cosenza dove si sta vivendo una situazione paradossale con il personale OSS”.

“Nell’azienda ospedaliera di Cosenza – scrivono gli idonei – c’è una carenza enorme di operatori socio sanitari sopperita nel tempo con assunzioni a tempo indeterminato da graduatoria di altri ospedali, e soprattutto a tempo determinato sempre da altre graduatorie (Reggio Calabria e Catanzaro); personale preso per alleviare la cronica mancanza di questa figura e anche per l’emergenza covid-19 dallo scorso marzo”.

“Ricordiamo che già con il Dca 135 del 1° ottobre 2019, l’azienda ospedaliera di Cosenza poteva assumere 50 OSS ma non l’ha fatto, ed invece proprio dal mese di ottobre 2019 ha preso a tempo determinato, Oss dalla graduatoria di Reggio, rinnovando di volta in volta fino all’ultimo rinnovo a novembre 2020 specificando nella delibera, che appena sarà portato a termine il concorso di 24 posti di Oss, queste persone saranno licenziate”.

“Dal mese di marzo 2020 sono stati assunti gli operatori socio sanitari per l’emergenza covid-19 e mandati da subito a lavorare nei reparti covid, all’inizio con pochi presidi disponibili e facendo turni massacranti, senza riposo, vista l’emergenza in corso e con rassicurazioni sul futuro dato che, molti lavoratori, hanno lasciato posti di lavoro nella sanità privata, per accettare l’incarico. Ora però, non possiamo pensare che si voglia portare a termine un concorso fermo, in fase di preselezione, che a suo tempo fu bloccato dal commissario ad acta Cotticelli vista la situazione in cui grava la sanità calabrese.”

“Il problema grave che noi vogliamo denunciare al generale Cotticelli – sottolineano gli Idonei – e al commissario Panizzoli è che questo concorso basato su un Dca non validato serve solo a sistemare il personale ausiliario della cooperativa interna e non risolverà i problemi di carenza di personale perché, dei 24 posti disponibili e in totale 34 da fabbisogno 2020, ci saranno moltissimi dipendenti della cooperativa interna che già lavorano nei reparti. Invitiamo il commissario Cotticelli a valutare la situazione e ad insistere affinché il fabbisogno 2020 dell’AO di Cosenza sia preso dalle graduatorie sanitarie calabresi vigenti di Oss. Non si può immaginare che con circa 400 Oss presenti nelle tre graduatorie regionali si voglia creare un’altra graduatoria con tantissime persone, giusto per sistemare gli amici degli amici, mandando a casa tantissimi lavoratori che hanno tenuto vivi i reparti garantendo il lavoro e la qualità dei servizi”. “Chiediamo – concludono – che questo fabbisogno venga colmato dagli idonei delle graduatorie vigenti e che il questo concorso venga rimandato al futuro. Noi idonei ci sentiamo usati e buttati nella spazzatura vogliamo il rispetto della legalità”.