Cosenza: furto all’interno del campo scuola, arrestato un 50enne

L’uomo ha infranto il finestrino di un autocarro parcheggiato all’interno del campo scuola, dove sono in corso lavori ma è stato bloccato dalla polizia. Altro arresto sempre a Cosenza di un trentenne per evasione dai domiciliari

COSENZA – E’ stato arrestato e portato in carcere a Cosenza un uomo di 50 anni G.F. originario della provincia di Napoli, bloccato dopo aver compiuto un furto all’interno del campo scuola in via degli Stadi. Gli uomini della Questura di Cosenza, durante un servizio di controllo lo hanno sorpreso dopo aver rotto il finestrino di un autocarro parcheggiato all’interno della struttura e di proprietà della ditta che sta eseguendo i lavori di rifacimento del complesso sportivo. Il rumore del vetro in frantumi è stato sentito dal custode che ha subito allertato la Polizia e interrotto l’azione del 50enne. All’arrivo della Volante, G.F., che ha precedenti per spaccio di droga e reati contro il patrimonio, è stato sorpreso mentre aveva ancora in mano parte della refurtiva, in particolare un apparato radio asportato dall’autocarro. L’accusa nei confronti del 50enne è di furto aggravato.

Trentenne cosentino arrestato per evasione

Sempre la Polizia di Cosenza ha arrestato per evasione dagli arresti domiciliari un giovane di 30 anni, cosentino, domiciliato nel Comune di Rende. N.K., ai domiciliari per spaccio di droga e reati contro il patrimonio si era allontanato volontariamente dalla abitazione ed è stato rintracciato e subito riconosciuto nei pressi dell’ospedale di Cosenza.