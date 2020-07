Cosenza: circolava con documenti falsi, arrestato trentenne iracheno

L’uomo è stato sottoposto a controllo dai Carabinieri di Cosenza mentre era alla guida di un’auto. Ha esibito ai militari documenti di identità romeni



COSENZA – Un uomo di 30 anni, iracheno di origini curde è stato arrestato dai militari della Sezione Radiomobile di Cosenza perchè trovato in possesso di documenti di riconoscimento falsi. I carabinieri hanno fermato un’auto con 4 persone a bordo, tutte di nazionalità straniera e all’atto della richiesta dei documenti di guida e di circolazione del conducente, quest’ultimo ha fornito una patente di guida, una carta di identità rumena in corso di validità ed un passaporto rumeno valido per l’espatrio, riportanti effettivamente l’effigie del stesso con un nominativo rumeno, attestante la provenienza originaria dell’uomo dalla Romania, paese appartenente alla comunità Europea.

I militari però, insospettiti dal fatto che l’uomo avesse sembianze ed accento arabe, hanno deciso di approfondire gli accertamenti per l’esatta identificazione. Dall’analisi della banca dati delle Forze di Polizia sono emerse le vere origini del 30enne che pertanto, ha esibito documenti falsi. Da qui l’arresto per falsità materiale commessa dal privato e possesso di documenti di identificazione falsi. Il trentenne è stato trasferito in carcere in attesa di accertamenti sulla sua pericolosità sociale.