Cosenza: bimba positiva al Covid. Anche i genitori e i parenti stretti

Dopo il caso della bambina di 4 anni ora l’Asp è al lavoro per ricostruire la catena di contatti della piccola risultata positiva al Covid 19. Positivi anche i genitori

COSENZA – Prosegue incessante il lavoro della task force dell’Asp di Cosenza che sta ricostruendo tutti i contatti della bambina nella comunità senegalese ben radicata e integrata a Cosenza. Un lavoro eseguito con grande attenzione e massimo rispetto per la comunità straniera nonostante le difficoltà di interagire per la lingua e le usanze. Per quanto riguarda i tamponi eseguiti sulle persone che sono entrate in contatto con la piccola, nove (genitori e parenti stretti della bambina) sono risultati positivi, ma tutti asintomatici, gli altri sono in corso di esecuzione. Anche il sindaco di Cosenza ieri ha chiesto di non creare allarmismi e preoccupazione ed è in stretto contatto con il del Dipartimento Prevenzione dell’Asp per monitorare la situazione contagi.