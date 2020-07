Cosenza, Comitato Piazza Piccola: “non più 13 ma 9 canali. Che fine hanno fatto le altre 4 fontane?”

“Chiediamo pubblicamente al sindaco Mario Occhiuto se è opera del comune la sparizione delle stesse per un lavoro di riqualificazione, oppure se in caso di furto, il comune ne è a conoscenza”

COSENZA – “Quelle che vedete in foto sono le fontane dei 13 canali. Fontane storiche, che hanno dissetato e servito migliaia di cittadini per anni ed anni.” Così si legge in un post su Facebbok del Comitato Piazza Piccola. “Ad oggi sono rimaste attive solo 3 delle 13. Il vero scandalo sta nella sparizione di 4 delle fontane storiche. Il fatto è stato già segnalato agli organi preposti al controllo.

Chiediamo pubblicamente al sindaco Mario Occhiuto se è opera del comune la sparizione delle stesse per un lavoro di riqualificazione, oppure se in caso di furto, il comune ne è a conoscenza ed abbia segnalato ed avviato le indagini per venire a capo di queste sparizioni.”