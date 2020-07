Parenti in attesa per ore sotto il sole. Sarà individuato un luogo da adibire a sala d’attesa

A renderlo noto Bianca Rende, consigliere comunale di Cosenza, a margine di un incontro con il Direttore generale dell’AO di Cosenza, dott.ssa Panizzoli. La problematica e le condizioni di decine di parenti costretti ad aspettare sotto il sole o in macchina per le misure anticovid .

COSENZA – Ci sono buone notizie per i parenti dei malati ricoverati all’Annunziata di Cosenza che per le misure anti-covid sono costretti ad attendere notizie fuori dalla struttura (alcuni in macchina altri in piedi) sotto il sole e con un caldo insopportabile. La consigliera del PD Bianca Rende ha avuto questa mattina un incontro con il direttore dell’Azienda Ospedaliera Giuseppina Pannizzoli che ha dato mandato al direttore sanitario di attivarsi per l’individuazione di un luogo da adibire a spazio di confort e riparo per i parenti finché rimarrà lo stato di emergenza sanitaria.

“Voglio dare una bella notizia a tutti i miei contatti – ha scritto sulla sua pagina Facebook Bianca Rende – ed in particolare a chi aveva seguito questa segnalazione di qualche giorno fa. Questa mattina, a margine di un incontro con il Direttore generale dell’AO di Cosenza, dott.ssa Panizzoli, ho richiamato l’attenzione dei vertici aziendali sulla condizione di totale disagio a cui sono esposti i parenti dei ricoverati, per effetto delle restrizioni da Covid-19. Ore e ore di attesa sotto il sole, in condizioni disumane e certamente non in linea con la cultura di accoglienza tipica della nostra città. Ebbene, la dott.ssa Panizzoli ha dato mandato al DS facente funzioni, prof. Zinno, di attivarsi per l’individuazione di un luogo da adibire a spazio di confort e riparo, in attesa delle notizie di tipo sanitario e fin quando le restrizioni anti contagio continueranno. Monitoreremo la cosa -ha concluso Bianca Rende – ma per il momento mi ritengo soddisfatta anche perché l’interlocuzione con il prof. Zinno, professionista validissimo e persona per bene, è continua e certamente sarà anche feconda”.