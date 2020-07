IoAcquistoSottoCasa: progetto Confcommercio Cosenza a sostegno dei negozi di vicinato

Algieri: “Un progetto ambizioso e pieno di animo che ha l’obiettivo di valorizzare gli acquisti nei negozi di vicinato che sono anima e cuore delle nostre città”

COSENZA – Otto storie. Otto esperienze di vita che raccontano l’importanza e il valore di fare i propri acquisti nei negozi di vicinato. Questo in sintesi l’obiettivo dell’iniziativa ideata da Confcommercio Cosenza “#IoAcquistoSottoCasa”, che sarà presentata il prossimo 13 luglio alle 11:30 presso la Sala Conferenze “Maria Cocciolo” dell’Associazione e in diretta facebook, alla quale sono stati invitati a partecipare l’Assessore allo sviluppo Economico della Regione Calabria, Fasto Orsomarso e il Vice presidente della Giunta Regionale e Assessore al Commercio, Antonino Spirlì. Otto video interviste in cui i protagonisti sono i titolari di attività commerciali della provincia di Cosenza chiamati a raccontare il valore degli acquisti sotto casa e il ruolo fondamentale che i negozi di vicinato hanno nel tessuto economico e sociale delle nostre città.

I video, che mostrano il lavoro quotidiano dei protagonisti e il contesto paesaggistico-culturale in cui sono ubicati, saranno pubblicati con cadenza settimanale sui social di Confcommercio Cosenza per tutto il periodo estivo. “Si tratta della prima parte di un progetto ambizioso e pieno di animo, che ha l’obiettivo di valorizzare gli acquisti nei negozi di vicinato che sono anima e cuore delle nostre città” ha dichiarato il Presidente di Confcommercio Cosenza Klaus Algieri. “L’emergenza COVID e il conseguente lockdown – ha proseguito Algieri – ci hanno mostrato come sarebbero le nostre città senza i negozi di vicinato. Vuote, spente, prive di animo. Con questo progetto vogliamo sensibilizzare la collettività a sostenere, tramite gli acquisti, i piccoli negozi di vicinato se il commercio vive infatti, anche le nostre città vivranno e continueranno a prosperare”.