Omicidio di Paterno, 14 anni per Salvatore Presta che uccise lo zio

E’ stato condannato a 14 anni di carcere Salvatore Presta, per l’omicidio dello zio, a conclusione del processo con rito abbreviato celebrato a Cosenza

COSENZA – Il gup del Tribunale di Cosenza Manuela Gallo ha condannato a 14 anni di reclusione Salvatore Presta, reo confesso dell’omicidio di Angelo Presta 54 anni, suo zio, assassinato l’8 aprile dello scorso anno con cinque colpi di pistola in un terreno a Paterno Calabro. I due erano soci di un’azienda di legname. Per Salvatore Presta, giudicato in abbreviato, è stata esclusa l’aggravante della premeditazione.

Dopo il delitto si era presentato ai carabinieri di Dipignano raccontando però di essersi difeso e di aver sparato dopo che lo zio lo aveva minacciato con un’ascia anche se, dalle indagini è emerso che la stessa ascia l’aveva acquistata lui e non la vittima.