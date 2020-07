Vigili del fuoco nello stesso appartamento di Corso Telesio dove morirono 3 persone

L’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza è avvenuto questa mattina a corso Telesio

COSENZA – Un principio di incendio ha interessato questa mattina lo stesso appartamento dove morirono ad agosto del 2017 in un incendio Serafina Speranza, Roberto Golia e Antonio Noce. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno evitato il propagarsi delle fiamme che avrebbero potuto creare non pochi problemi alla struttura già notevolmente compromessa dal rogo di tre anni fa, in cui persero la vita le tre persone. Sul posto anche gli uomini dell’U.O.C.S. – Unità Operativa Centro Storico. Fortunatamente non si registrano danni e nessuno è rimasto ferito. Non è stata chiarita al momento l’origine dell’incendio.

Foto di Francesco Greco