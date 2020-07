Circolare veloce e bus elettrici, Consorzio Autolinee ai sindaci di Cosenza e Rende

Il Consorzio Autolinee TPL, in relazione alla circolare veloce nell’area Cosenza-Rende sollevata per la quale i sindaci Occhiuto e Manna hanno chiesto interventi alla presidente Santelli: piena condivisione delle richieste e disponibilità per migliorare i servizi di trasporto nei comuni di Cosenza e Rende

COSENZA – Il Consorzio Autolinee TPL prende atto della richiesta dei sindaci dei comuni di Cosenza e Rende avanzata nei confronti della Regione Calabria per l’istituzione della circolare veloce unica Cosenza-Rende-Unical al servizio integrato di mobilità unica urbana, ma evidenzia che la società svolge da anni il servizio di trasporto pubblico locale, debitamente autorizzato dalla Regione, nell’ambito dell’area urbana dei comuni di Cosenza, Rende e la sua Università. Un servizio – spiega il Consorzio in una nota – articolato, capillare, e ad alta frequenza, e si manifesta piena condivisione verso la necessità di programmare da subito un’offerta di servizi in grado di rispondere alla domanda di mobilità che tenga conto dei rischi di diffusione del covid 19 e nuove esigenze che sorgeranno con la riapertura delle scuole.

Consorzio Autolinee TPL attualmente svolge un servizio di trasporto che può essere classificato in 3 tipologie:

1) Circolare rapida Cosenza (Autostazione-Piazza Mancini) – Rende (Roges, Commenda, Quattromiglia): con 50 coppie di corse con una frequenza variabile tra 15 e 20 minuti e un tempo di percorrenza di 25 minuti.

2) Cosenza (Piazza Mancini) – Rende (Roges) – SS18 – Unical: Il collegamento è realizzato attraverso la SS 18 e consente di collegare Piazza Mancini con l’Unical in soli 25 minuti, con 18 coppie di corse e con una frequenza di un autobus ogni 40 minuti attraverso Via Panebianco, e con 22 coppie di corse attraverso Viale Cosmai, con passaggi ogni 30 minuti.

3) Cosenza (Città 2000-Via Panebianco) – Rende (Roges, Commenda, Quattromiglia) – Unical: con 14 coppie di corse, frequenza di un autobus sogni 60 minuti e tempo di percorrenza di 30 minuti.

Il servizio di trasporto nell’area urbana è realizzato prevalentemente mediante l’impiego di autobus di ultima generazione, Euro 6, e quindi a bassissimo impatto ambientale, dotati di sistemi di videosorveglianza, oltre all’impiego di autobus autosnodati alimentati a metano, che garantiscono elevata capacità di carico e basse emissioni inquinanti. Pertanto, i sistemi di trazione impiegati sono comparabili a quelli in uso sui veicoli elettrici per quanto attiene l’impatto ambientale.

La società ha adottato sin dalle prime fasi di diffusione della pandemia di Covid 19 tutte le misure previste delle norme vigenti finalizzate alla prevenzione del contagio mettendo in atto gli interventi di formazione e informazione necessari per accrescere il livello di consapevolezza del personale e dei viaggatori. Si ritiene anche importante sottolineare il fatto che, nel corso del 2019, Consorzio Autolinee TPL srl e Amaco SpA hanno sottoscritto un contratto di rete proprio con l’obiettivo di migliorare le condizioni di offerta dei servizi di trasporto su gomma con autobus nell’area urbana cosentina (con i comuni di Rende e Castrolibero ) mediante un sistema di trasporto efficiente, sostenibile ed integrato.

L’implementazione del programma d’esercizio della rete è stata temporaneamente sospeso a causa dell’emergenza legata alla pandemia di covid-19 e la società è pienamente disponibile a riprendere le attività previste. Si ribadisce dunque la piena condivisione delle richieste dei sindaci manifestando la disponibilità a perseguire ulteriori miglioramenti dei servizi di trasporto nei comuni di Cosenza e Rende anche attraverso l’incremento del numero di corse, che può avvenire attraverso il miglioramento delle infrastrutture come la realizzazione di corsie preferenziali che contribuirebbero a ridurre in modo significativo i tempi di percorrenza, ad esempio lungo la trafficata Via Marconi. Contestualmente, sono auspicabili da parte delle amministrazioni comunali anche interventi che migliorino la viabilità verso Piazza Mancini, seriamente compromessa con l’avvio dei lavori collegati alla metrotranvia, e la razionalizzazione dell’utilizzo del terminal bus dell’Unical e dei parcheggi.