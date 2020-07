Cosenza, domani Consiglio comunale: approvazione ipotesi bilancio e tariffe TARI

Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e le tariffe TARI per l’anno in corso

COSENZA – Torna a riunirsi domani, alle ore 17,30, il Consiglio comunale. Lo ha convocato il Presidente Pierluigi Caputo.

Diversi i punti all’ordine del giorno:

1) Variazione composizione Commissioni Consiliari ai sensi dell’art. 7 comma 5 del Regolamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti.

2) Ratifica delle deliberazioni di Giunta comunale n. 43, n. 44 e n 45 del 22 maggio 2020, recanti Variazioni di Bilancio ai sensi dell’art. 250, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000.

3) Approvazione regolamento in materia di imposta municipale propria (ai sensi della legge 27/12/2019 n. 160

4) TARI (Tassa rifiuti) – Determinazione delle tariffe per l’anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall’art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27.

5) Piano delle alienazioni e valorizzazioni Immobiliari.

6) Legge n.131/1983 e TUOEL n. 267/2000 – art.172, lett. b) – Verifica delle quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive e terziarie per il 2020.

7) Esame ed approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2020-2022 del Documento Unico di Programmazione, come risultante dalla nota di aggiornamento e dei relativi allegati.

8) Riconoscimento di legittimità di spese derivanti da lavori di somma urgenza di cui all’art. 163 del d.lgs n. 50/2016, ai sensi dell’art. 191, comma 31 ss.mm. e dell’art. 194 del d.lgs n. 267/2000

L’eventuale seduta di seconda convocazione è fissata per martedì 21 luglio alle ore 18,30.