Aggressione questa mattina al CAF di viale Mancini, interviene la Polizia

Due donne secondo i primi riscontri, avrebbero aggredito gli operatori del CAF dell’UCTS – Unione Turismo Commercio e Servizi situato su viale Mancini

COSENZA – Il fatto è accaduto questa mattina intorno alle 11 all’interno della sede del CAF dell’UCTS – Unione Turismo Commercio e Servizi, che ha sede su viale Mancini. Due donne, una più anziana e l’altra più giovane, si sono presentate all’interno degli uffici del CAF creando subito tensioni, pretendendo di saltare la coda che si era creata tra gli utenti.

Secondo le prime testimonianze raccolte, le due donne avrebbero preteso dagli operatori un sussidio in denaro, ma questi hanno risposto che avrebbero solo potuto fornire loro una documentazione utile a presentare eventuale richiesta agli enti competenti.

Non contente della risposta ricevuta però, le due donne avrebbero continuato a chiedere denaro con veemenza mettendo anche le mani addosso e a proferire minacce nei confronti dell’operatrice. Fortunatamente si trovava in zona una Volante della Polizia di Stato di Cosenza, che è subito intervenuta per sedare gli animi. La dipendente aggredita è stata poi medicata in ospedale.