Unindustria, Citrigno eletto presidente della sezione cinema

Giuseppe Citrigno eletto presidente della Sezione Cinema, Spettacolo ed Intrattenimento di Unindustria Calabria

COSENZA – L’imprenditore Giuseppe Citrigno è stato eletto, all’unanimità, Presidente della Sezione Cinema Spettacolo ed Intrattenimento di Unindustria Calabria. Amministratore unico della CGC Sale Cinematografiche, inizia la sua esperienza associativa nel lontano 1992 in qualità di Presidente della sezione provinciale ANEC di Cosenza per poi proseguirla dal 2001 come Presidente della sezione regionale ANEC della Calabria. Dal 2014 al 2017 ha ricoperto l’incarico di componente della prestigiosa Commissione Cinema presso la direzione generale cinema del MIBACT. Dal 2016 è Presidente della Fondazione Calabria Film Commission. Da sette anni è uno dei curatori della Rassegna L’altro Teatro, un ricco cartellone di spettacoli che in ogni edizione ha visto la messa in scena, sul palco del Teatro di Tradizione “A. Rendano” di Cosenza, delle migliori produzioni, sia relativamente alla commedia che alla prosa ed ai musical.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami, – afferma Citrigno – il compito che mi aspetta si presenta particolarmente non facile ed impegnativo visto l’aggravarsi, causa emergenza COVID 19, delle condizioni di disagio in cui versano da anni gli operatori dello spettacolo. La sfida che con i colleghi del Consiglio Direttivo abbiamo di fronte è quella di riportare il comparto ad essere soggetto attivo nei processi di crescita e promotore di cultura in senso lato. Siamo una Associazione forte e coesa, con unità d’intenti condivisi e nutriamo l’ambizione di stimolare la messa in campo di un grande progetto che possa coinvolgere ed accompagnare le imprese del settore verso il futuro. E’ proprio quello stare insieme che sa alimentare senso di appartenenza e profonda condivisione di valori, che può rappresentare il nostro punto di forza propulsiva decisiva per sostenere i processi di cambiamento”.

Il Consiglio Direttivo della Sezione è composto da Isabella Cicero (referente territoriale di Cosenza, Cinema Metropol di Corigliano), Mattia Lo Tufo (Cosenza, Cinema Loren di Praia a Mare), Vincenzo Mammoliti (Reggio Calabria, Cinema La Nuova Pergola e Multisala Lumiere), Domenico Morabito (referente territoriale di Reggio Calabria, Cinema Gentile di Polistena), Giuseppe Piscitelli (referente territoriale di Crotone, Cinema teatro Apollo e Sala Raimondi) e Vittorio Zannino (Reggio Calabria, Cinema Vittoria di Locri).