Anziana positiva al Covid nel cosentino, era risultata negativa a 3 tamponi a Milano

L’anziana originaria della provincia di Cosenza è arrivata dalla Lombardia. A Milano aveva eseguito tre tamponi tutti risultati negativi

COSENZA – E’ arrivata da Milano per essere ricoverata in una struttura di riabilitazione della provincia di Cosenza. La task force dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, ha immediatamente attivato il protocollo sanitario previsto e prima del ricovero, ha effettuato il tampone sull’anziana che è risultata positiva, nonostante fosse risultata negativa a tre test precedentemente effettuati a Milano. Attualmente la signora si trova in un Bed & Breakfast di Rogliano in quarantena obbligatoria insieme alla famiglia. La task force del dipartimento Prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale sta ora provvedendo a ricostruire la rete di conatti e rintracciare tutte le persone che potrebbero aver avuto contatti con lei. Era dal 20 di maggio che in provincia di Cosenza non si registravano nuovi contagi al coronavirus.