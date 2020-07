Cosenza: tenta di truffare un anziano con il trucco dello ‘specchietto’, denunciato

Gli uomini delle Volanti hanno denunciato un 27enne, ritenuto l’autore di numerose truffe dello specchietto compiute negli ultimi mesi nell’hinterland

COSENZA – E’ originario di Lamezia Terme, B.F., 27 anni, ritenuto l’autore delle truffe dello specchietto che negli ultimi tempi hanno interessato molte vittime nell’area tra Cosenza e Rende. Grazie alla reazione di una vittima che ha contattato il 113 è stato possibile identificarlo e denunciarlo.

Il fatto è accaduto mercoledì sul ponte di Campagnano, tra Cosenza e Rende. Vittima un anziano che è incappato nel giovane il quale si era posizionato al centro della strada per poi rallentare e indurre gli altri veicoli costretti a camminare a passo d’uomo a sorpassarlo. Il truffatore poi dopo aver osservato e individuato la vittima dallo specchietto retrovisore tra quelle che stavano sorpassando, sceglieva persone anziane e sole alla guida per poi urtarle lievemente e sterzare repentinamente quando la vittima prescelta affiancava il veicolo. L’obiettivo era di costringere il malcapitato a versare 150 euro per evitare problemi e fastidi.

Il giovane lametino con precedenti per furto e truffa, è stato accompagnato in Questura e denunciato all’autorità giudiziaria per truffa aggravata e minacce ma sono in corso ulteriori accertamenti al fine di verificare ulteriori vittime del truffatore.

I consigli della Polizia di Stato agli automobilisti

Rivolgersi alle Forze dell’ordine quando si hanno dubbi sulla dinamica di un sinistro e prestare la massima attenzione perché spesso i truffatori sfruttano danni già presenti sulla carrozzeria delle loro auto, o simulano il rumore dell’urto tra auto, che non avviene realmente. Inoltre si fanno aiutare da un complice che, appostato poco distante, finge poi di essere un testimone oculare, o si offrono di accompagnare la vittima per raggiungere un bancomat vicino. Al riguardo si consiglia di non allontanarsi dal luogo del sinistro e di attendere l’arrivo della Polizia.