La Madonna di Loreto a Cosenza, omaggio del Distaccamento Aeronautico di Montescuro

Il Distaccamento Aeronautico di Montescuro ha reso omaggio alla sua Patrona, la Madonna di Loreto. La Sacra effige si fermerà fino al 6 luglio, visitando tutti i Reparti dell’Aeronautica Militare in Calabria

COSENZA – Continua il pellegrinaggio della Madonna di Loreto, patrona dell’Aeronautica Militare, nell’ambito delle iniziative previste dalla Forza Armata per la celebrazione del Giubileo Lauretano. Il suo lungo viaggio, interrotto causa covid-19 e ripreso solo pochi giorni fa, sta toccando tutta la penisola italiana, arrivando martedì scorso in Calabria, per fare visita a tutti i reparti dell’Arma Azzurra dislocati nella regione.

Ad ospitare la Vergine è il distaccamento Aeronautico di Montescuro, dove il comandante, tenente colonnello Roberto Tabaroni, ha tenuto fermamente al passaggio dell’effige sul territorio cosentino. Dal reparto dislocato in Sila, si muoverà poi alla volta dei Teleposti di Bonifati (Cs) e Serralta San Vito (Cz) ed infine saluterà anche Crotone sede della 132^ Squadriglia Radar Remota.

Per celebrare l’evento, ieri pomeriggio presso il Duomo di Cosenza, è stata svolta una funzione in suo onore presieduta da S. E. Mons. Francesco Nole’ Arcivescovo di Cosenza, alla quale hanno partecipato oltre che una rappresentanza del personale del Distaccamento Aeronautico di Montescuro, anche autorità civili e militari, a testimonianza dell’importanza dell’evento. Significative le parole dell’Arcivescovo, mons. Nolè, che si è dichiarato felice di aver presenziato ad una cerimonia così importante: “cerimonie come queste sono momenti di incontro e riflessione specialmente in un periodo come quello attuale segnato da profondo dolore. Celebrare la Vergine nell’anno del suo Giubileo è il giusto riconoscimento per i sacrifici quotidiani fatti da uomini e donne della Forza Armata devoti alla loro Patrona”.

Il comandante del distaccamento Aeronautico di Montescuro, Tabaroni, ha inteso ringraziare il vescovo per aver presieduto una funzione cosi’ sentita dal personale dell’Aeronautica Militare aggiungendo che “proprio quest’anno ricorrono i 100 anni da quando Papa Benedetto XV il 24 marzo 1920 proclamando la Madonna di Loreto quale Patrona di tutti gli aeronautici, accolse i desideri dei piloti che durante il I° conflitto mondiale affidarono le loro vite nelle mani della Vergine Lauretana”.

Oggi più di ieri, i militari impiegati in aree di crisi si dimostrano anche promotori di pace avviando dialoghi con culture e religioni diverse. Per l’anno giubilare, l’Aeronautica Militare ha organizzato diverse attività ramificate su tutto il territorio nazionale che prevedono oltre il pellegrinaggio della Sacra effige, anche iniziative benefiche come “Un dono dal cielo” a sostegno degli ospedali pediatrici Gaslini di Genova, Santobono Pausilipon di Napoli e Bambino Gesù di Roma.