Strage a Rende, interrogato il 33enne non ricorda quella tragica notte

Non ha ricordi chiari e nitidi di quella notte G.S. il 33enne arrestato venerdì scorso a seguito del terribile incidente stradale del 6 ottobre del 2019 in cui persero la vita 4 ragazzi e lui rimase ferito insieme alla fidanzata

COSENZA – Dopo l’interrogatorio di garanzia per G.S., il giovane che quella notte era alla guida della Citroen C3 che impattò contro la Polo con a bordo i 4 ragazzi, è stata presentata dall’avvocato Massimiliano Lata, istanza di scarcerazione al Tribunale della Libertà. Intanto il ragazzo, interrogato dal magistrato, ha detto di non ricordare nulla di quella tragica notte in cui persero la vita Alessandro Algieri (alla guida della Polo), Mario Chiappetta, Ernesto Federico Lentini e Paolo Iantorno e non ha potuto rispondere a tutte le domande. Il 33enne infatti, a seguito dell’impatto ha riportato gravi traumi ed è stato per diverso tempo ricoverato in coma. Al momento si trova nel carcere di Paola in attesa della decisione per la sua scarcerazione richiesta, secondo l’avvocato Lata, perchè non ci sarebbe il rischio di reiterare il reato.

Intanto però, oltre ai dettagli sull’arresto del giovane, che è stato trovato positivo ai cannabinoidi e all’alcol test, e che viaggiava a 120 km orari, emergono come riferito dal legale del 33enne, particolari riferiti alla valutazione tecnica del perito nominato dalla Procura. Secondo quanto riportato negli atti e riferito dal legale, anche i ragazzi a bordo della Polo viaggiavano, da Rende verso Cosenza, ad una velocità superiore al limite consentito su quel tratto (100 km/h) , ed erano senza le cinture allacciate. La dinamica che emergerebbe dalla perizia vede la Polo perdere il controllo in curva, probabilmente per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, urtare contro il guardrail, e finire la corsa al centro della carreggiata opposta. In quel momento sarebbe transitata la Citroen ed il 33enne non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto. Per la settimana prossima si attende l’esito della richiesta di scarcerazione.