“Dopo tanta attesa, tutti insieme na fresa”. Voglia di normalità a Cosenza vecchia

COSENZA – Qual è il modo più originale e tutto cosentino per esorcizzare il coronavirus e guardare al futuro con speranza e voglia di rialzarsi? Mangiando una fresina anzi, 300 fresine. Quelle preparate nella piazza Piccola del centro storico, simbolo e cuore della città antica. L’iniziativa realizzata dagli ultra Cosenza vecchia 1989 e la Cosenza Solidale della Terra di Piero, è un modo semplice per cercare di ritrovare “l’ambita” normalità quella che per tanti mesi abbiamo perso. Siamo ancora nella fase della pandemia, ma da queste parti c’è voglia di ricominciare a vivere, di riappropriarsi dei propri spazi e delle piccole cose, come mangiare con gli amici una semplice fresina con pomodoro e cipolla rossa, accompagnata da un bicchiere di vino e una chitarra.

Francesco Greco