Ex percettori mobilità in deroga domani riprendono servizio al Comune di Cosenza

L’inserimento consentirà l’acquisizione di conoscenze amministrative significative in grado di consolidare i curriculum professionali dei lavoratori impiegati

COSENZA – “Domani, primo luglio, i tirocinanti che rientrano nel bacino degli ex percettori di mobilità in deroga, prenderanno servizio presso gli uffici del Comune di Cosenza cui sono stati assegnati.” Così annuncia Andrea Falbo, consigliere Comunale delegato alle Strategie attive per il lavoro. “Non posso – continua il consigliere – che esprimere la mia più ampia soddisfazione da delegato alle Strategie attive per il lavoro, poiché da sempre ho sostenuto le loro legittime istanze condividendo l’obiettivo di creare ulteriori opportunità di inserimento lavorativo per questi lavoratori, in un territorio pesantemente segnato dalla crisi occupazionale.

L’inserimento consentirà – da un canto – l’acquisizione di conoscenze amministrative significative in grado di consolidare i curriculum professionali dei lavoratori impiegati e – dall’altro, in una fase di prolungata contrazione quantitativa di personale addetto alla macchina comunale – garantirà la distribuzione di risorse preziose per il miglioramento qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza. Nell’unirmi al sindaco Mario Occhiuto, che mi ha sempre sostenuto in questo percorso, nell’augurio di buon lavoro a tutti i tirocinanti, auspico che nel prosieguo si possa pervenire ad una stabilizzazione dei predetti rapporti di lavoro, così sottraendoli alla precarietà.”