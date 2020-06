Acqua: rottura all’Abatemarco, riparazione già in corso

Il Comune di Cosenza informa dell’improvvisa rottura sulla condotta adduttrice dell’Abatemarco. La riparazione è già in corso

COSENZA – Interruzione dell’erogazione dell’acqua in città a causa di una rottura sulla condotta adduttrice dell’acquedotto Abatemarco, verificatasi, improvvisamente, in località Joggi, nel comune di Santa Caterina Albanese, ha determinato dalla mattinata l’interruzione dell’erogazione idropotabile in città.

Lo ha comunicato al Comune di Cosenza la So.Ri.Cal. precisando che l’interruzione proseguirà fino alla conclusione dei lavori di riparazione, già in corso e che, presumibilmente, saranno ultimati nella stessa giornata di oggi con il conseguente ripristino delle ordinarie forniture. Per la sola utenza del Merone l’erogazione idropotabile sarà garantita, fino alle ore 16 di oggi, dall’accumulo del serbatoio regionale di Cozzo Muoio.