Asili nidi e ludoteche di Cosenza, le educatrici chiedono un tavolo di confronto

Fp Cgil e la Fisascat Cisl, insieme alle educatrici degli asili nido e delle ludoteche, chiedono linee guida sulla riapertura delle strutture in massima sicurezza a settembre

COSENZA – Flash mob davanti Palazzo dei Bruzi questa mattina, organizzato dalle educatrici degli asili nido e delle ludoteche per sensibilizzare l’amministrazione sulla necessità di riaprire le strutture per sperimentare nuove forme di socialità tra i bimbi. “Chiediamo un incontro con l’amministrazione per capire come affrontare la riapertura dei nidi e delle ludoteche pubbliche da settembre”. Ha dichiarato Maria Pirone sindacalista presente al sit -in.

“Questi servizi pubblici, in appalto, – ha poi aggiunto – sono portati avanti dalle stesse educatrici da ormai oltre 20 anni, tra mille vicissitudini e problematiche anche economiche. Oggi si ritrovano a non avere più nessuna certezza di continuità lavorativa, gli ammortizzatori sociali stanno per finire e nessuno riesce a dare risposte o quantomeno programmare dei percorsi”. Secondo le manifestanti, non ci sono più i tempi per riaprire in sicurezza i centri estivi, ma “da luglio si potrebbero sperimentare le linee giuda in modo da essere pronti ad affrontare l’intero anno 2020-2021. Non è più tollerabile perdere altro tempo”.