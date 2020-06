Abatemarco, riparte l’erogazione per l’area urbana

Sono durati tutto il giorno i lavori di riparazione dell’acquedotto Abatemarco. Ieri alle 18,30 sono state avviate le manovre di riapertura dalle vasche accumulo di San Donato di Ninea

COSENZA – Un’operazione graduale e complessa che ha richiesto molte ore per far tornare l’erogazione a regime. Squadre tecniche di Sorical, mezzi e operai dell’impresa specializzata di manutenzione, hanno lavorato per tutto il giorno nel territorio di San Marco Argentano, in località San Lauro, per sistemare la condotta in un tratto in bypass che ha subito negli ultimi giorni lo scollamento, probabilmente per il cedimento del terreno circostante.

Dopo il riempimento parziale dei serbatoi, l’acqua dovrebbe raggiungere le utenze domestiche in queste ore. Una squadra di conduttori della Sorical continuerà a monitorare l’acquedotto per assicurare il corretto riavvio di tutto lo schema idraulico.