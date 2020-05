FOTO – Cosenza, protestano i lavoratori dello spettacolo “noi dimenticati”

Sabato di protesta per i lavoratori del mondo dello spettacolo radunati davanti la Prefettura a Cosenza e in altre 13 città italiane. Chiedono aiuti e un incontro con le istituzioni per evitare che la crisi che ha già messo in ginocchio l’intero comparto fermi licenziamento di migliaia di lavoratori “pronti a mantenere uno stato di agitazione permanente dello spettacolo e della cultura in Italia se non arrivano risposte”

COSENZA – I professionisti della cultura in 13 piazze d’Italia per far sentire la propria voce in contemporanea sulla crisi che si è abbattuta sul settore a causa del lockdown. In Calabria è Cosenza la città nella quale i lavoratori dello spettacolo e della cultura hanno fatto sentire la propria voce per rivendicare diritti e aiuti economici al Governo e alle istituzioni locali per un’intera categoria messa in ginocchio dall’emergenza sanitaria. Una crisi che colpisce l’intero comparto che ruota attorno al mondo della cultura e dello spettacolo. Hanno proclamato lo stato di agitazione permanente e si ritrovati davanti la Prefettura per chiedere risposte sui finanziamenti pubblici e sulla ripartenza ‘in presenza’ prima che la crisi diventi irreversibile e travolga artisti ed attori, ma anche truccatori, costumisti, drammaturghi, musicisti e ballerini, fino ai promoter di eventi e service. Ieri pomeriggio il premier Giuseppe Conte ieri ha ricevuto a Palazzo Chigi l’attrice Sandra Milo, che per protesta si era incatenata alle transenne che circondano piazza Colonna a Roma, a nome degli autonomi del mondo dello spettacolo. Le misure attese sono il reddito di continuità che traghetti il comparto culturale fino alla ripresa piena dei singoli settori e ne tuteli e garantisca l’esistenza, salvaguardando i rapporti di lavoro in atto, anche attraverso incontri politici e tecnici, quindi alla presenza di ministeri e Inps. Un tavolo di confronto tecnico-istituzionale immediato sulla riapertura, fra lavoratrici, lavoratori, sindacati, governo e istituzioni, che abbia come priorità: salute per lavoratori, lavoratrici e pubblico; protocolli di sicurezza; finanziamenti pubblici; strumenti di riforma, sia per la ripartenza in presenza, che per una virtualità sostenibile e democratica.

“Questa manifestazione è stata convocata da un coordinamento nato nel periodo dell’emergenza e si chiama ‘Approdi lavoratrici e lavoratori della cultura e dello spettacolo Calabria‘ e inserito in una data nazionale nella quale sono scesi in piazza in altri città italiane altre migliaia di lavoratori. Alle istituzioni diciamo che devono vederci e farsi carico di questa situazione. Siamo un comparto enorme, dove si contano 400mila occupati nel settore cultura e spettacolo: da chi mota i palchi ai costumisti, dagli attori ai musicisti. Abbiamo dovuto fermare tutte le attività dello spettacolo a causa dell’emergenza e la ripresa non sarà possibile. Anche se qualcuno, forse le realtà più grandi, pensa di poter ricominciare il 90% dei lavoratori resterà a casa. Chiediamo di essere ascoltati, che le decisioni siano presi con i lavoratori, ascoltando chi vive di questo lavoro e ne conosce le condizioni e che si pensi a permetterci di arrivare alla fine di questa emergenza portando avanti le professionalità che ci siamo costruiti nel tempo”.